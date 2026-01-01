不滿被提彈劾賴開砲　藍委回嗆：愛搞仇恨動員

中評社台北1月1日電／賴清德元旦怒嗆在野黨自己不貪不取，而且藍白明知自己沒有達到三分之二席次，還要彈劾他，根本浪費時間。國民黨“立委”李彥秀回批，賴清德的發言與台灣2300萬人民的真實感受彷彿活在“平行宇宙”，過去一年半，民進黨執政荒腔走板、仇恨動員撕裂社會，內政外交全面空轉，卻反過來指責在野黨浪費時間，完全顛倒是非。



據《中時新聞網》報導，李彥秀質疑，民進黨一方面將產業失衡、內政失序歸咎在野黨，另一方面又把兩岸情勢凶險全推給中國大陸，卻刻意忽略自己才是執政黨，賴清德就是現任“總統”。她反問，難道民進黨已經忘記，執政者本就該為“國政”成敗負起責任，而不是不斷對外卸責。



李彥秀並指出，“總統府”日前才表示，凡合乎“憲政”體制的彈劾案都會給予尊重，賴清德也在跨年前夕對外喊話，期待新的一年彼此祝福、迎接新局；但隨後卻在記者會中抹黑、攻擊在野黨，前後說法自相矛盾，令人無所適從。



李彥秀說，當前朝野嚴重對抗的真正原因，並非“立法院”提案本身，而是“行政院”對“立法院”三讀通過的法律不副署、不編列預算、不依法執行，形同帶頭違法“違憲”。她強調，若連最基本的依法行政都做不到，卻反過來指控在野黨浪費時間，無法令人信服。



李彥秀表示，台灣現在需要的是對話，而不是執政者不斷喊話、製造對立。。