陸圍台軍演遭爆偕海巡官員聚餐　管碧玲：抱歉

中評社台北1月1日電／解放軍日前環台軍演，有媒體爆出“海委會主委”管碧玲以及海巡官員昨（12月31日）在高雄辦餐會，引發議論；國民黨“立委”賴士葆今（1日）也發文批，“國軍召回枕戈待旦，據瞭解至少待命到周末，火箭彈已打到家門口，陸軍也因軍演取消餐會，沒想到“海巡署”在此緊張時刻，每桌上萬開惜別趴”。對此，管稍早在臉書回應，“未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受”、“造成媒體負面形象，深感抱歉”。



據《中時新聞網》報導，管碧玲今中午發文表示，未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。同時她說明7點，第一，“海委會”2025年最後一次主管會報數周前即安排於12月31日舉行；本次會議係黃向文副主委歸建、“海巡署”陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘；第二，12月29日中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12月29日早上宣布至12月30日下午1800，因此決定12月31日擴大主管會報照常舉行；第三，12月30日下午1800中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到：黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對“海委會”、“海巡署”貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。



管碧玲續指，第四，造成媒體負面形象，深感抱歉；第五，陳分署長服務長達46年，風里來浪里去貢獻海巡；黃副主委八年前受邀擔任海保署長，從海保署三個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，我因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是我沒有斷然取消餐敘的心理因素。



管碧玲續指，第六，即使餐敘時間、或直至解除應變，“海巡署”持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。本人亦持續應對認知作戰，發文厚植民眾對海巡的信賴，發文計有和平是唯一的道路、海巡媽媽帥呆了、迎接2026海上第一道曙光。無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔；第七，對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。