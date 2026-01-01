日本家庭恩格爾係數達29.4%　新高

中評社香港1月1日電／日經新聞報導，日本的恩格爾係數（食品在消費支出中的佔比）2025年7~9月達到29.4%，漲至自2000年採用現行標準以來的季度最高水準。2024年日本的恩格爾係數就已經在七國集團（G7）中位居第一，之後因食品價格長期高企，係數持續上升。企業持續穩定的加薪不可或缺，而個人方面也需要採取減少食品以外的固定支出或增加收入等應對措施，否則家庭財務情況可能會變得更加嚴峻。



“我已經不願意站在超市的收銀台前了”，東京都的一位50多歲男性嘆息道。每次購物時都會感嘆標價之高。過去一年裡，他儘量不再購買酒類及零食等非必需品，但“節約已經接近極限”。



主要原因在於食品通膨



日本總務省的《家庭收支調查（兩人以上家庭）》顯示，2025年7～9月的恩格爾係數為29.4%。從剔除季節性影響的4個季度的後方移動平均值來看，仍達到28.4%，是有可比數據以來的最高水準。最近的2025年10月單月數據也達到29.3%，仍處於高位。雖然過去的標準不同，無法進行簡單對比，但當前一直處於1980年代前半期以來的高位。



日本的恩格爾係數高企的主要原因在於食品通膨。從總務省公佈的消費者物價指數來看，食品價格同比漲幅目前雖有所放緩，但仍維持在6%區間的高位。白米價格的漲幅開始放緩，當前輪到進口成本居高不下的巧克力和咖啡豆等大幅上漲。



SOMPO Institute Plus的高級研究員小池理人指出：“日本食品自給率較低，在日元貶值局面下，食品價格往往會上漲”。從經濟合作與發展組織（OECD）等的數據來看，日本的恩格爾係數在2024年時已經位居G7之首。恩格爾係數最低的美國為約16%，與日本相差10個百分點以上。

大和綜研的主任研究員矢作大祐表示：“美國食品以外的支出較大，屬於恩格爾係數相對容易偏低的結構”，儘管如此，在已開發國家中，日本家庭的剩餘程度很可能已經變得尤為有限。進入2025年後，日本食品價格的月度同比漲幅持續位居G7成員國首位。



收入增長跟不上物價上漲的步伐也壓迫家庭財務。根據日本厚生勞動省《每月勞動統計調查》（員工5人以上），截至2025年10月，實際工資已連續10個月負增長（按照剔除自有住房的歸屬租金後的物價進行計算）。在家庭調查中，針對兩人以上的勞動者家庭調查了可支配收入中食品支出佔比，結果顯示2025年1～10月平均為近19%，比2024年等過去的歷年平均水準都高。



“僅靠壓縮食品支出已達極限”



橫濱銀行綜合研究所高級主任研究員遠藤裕基表示：“恩格爾係數等指標上升是生活水準下降的信號。僅靠壓縮食品支出已達極限，家庭需要轉變思路了”。



家庭收支調查結果顯示，如果剔除物價波動影響、按實際值對比兩人及以上家庭2025年1～10月的支出，食品支出同比減少1.2%。在食品通膨背景下，這種情況看似意外，實際上意味著很多家庭已通過減少購買量等方式在全力壓縮開支。



日本政府雖也在推進物價應對政策，但不少措施帶有明顯的需求刺激色彩，部分政策甚至存在進一步加劇通膨的風險。鑒於物價與薪資上漲影響，日本央行2025年12月宣佈再次加息，這讓背負住房貸款的家庭對利息負擔增加的擔憂進一步升溫。



重新審視食品以外支出的削減空間



日本家庭的“自救策略”也需要轉變思路。例如，除了食品開支外，應重新審視住房、通信、保險等支出額度較大的固定支出中可削減的空間。同時，還要採取措施提高家庭收入。



整體來看加薪勢頭雖仍在持續，但“受美國關稅政策等因素影響，企業對加薪的顧慮比去年、前年更多，加薪進程可能陷入停滯”（SOMPO Institute Plus的小池理人）。橫濱銀行綜合研究所的遠藤裕基指出：“儘管難度不小，但家庭需要持續探索包括跳槽在內的能夠應對通膨的工作方式”。