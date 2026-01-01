新研究發現火星上尋找生命的最佳地點

中評社香港1月1日電／火星一直是科學家尋找地外生命的熱門目標。一項新研究首次確定了火星上規模最大的16個古河流域，被視為最有希望尋找生命的區域。



新華社報導，由大型河流系統塑造的區域是地球上最富饒的生態系統，地球上有91個超過10萬平方公里的流域，僅亞馬孫河流域就孕育了數萬已知物種。科學家們認為，古代火星也有類似環境，曾經存在有液態水的時期，可能為生命提供了有利條件。



美國得克薩斯大學奧斯汀校區的研究人員通過收集並分析之前發表的關於火星山谷、湖泊和河流特徵的數據發現，火星上有19個主要的山谷、溪流、湖泊、峽穀和沉積物群，其中有16個形成了面積至少達10萬平方公里、相互連接的流域。



研究人員認為，大型河流可輸送更多營養物質，有助於維持多樣的生態系統。水流經距離越遠，水與岩石的相互作用就越多，發生化學反應的機會就更高，這些反應可能轉化為生命跡象。



研究人員表示，雖然這些大型流域只占火星地表面積的5%左右，卻貢獻了火星河流侵蝕沉積物的約42%。由於沉積物攜帶營養物質，這些地點被認為是尋找過去生命證據的主要目標，但需要進一步研究以精確確定這些沉積物最終的沉積位置。



研究結果已發表在美國《國家科學院學報》上。