高雄市長初選白熱化　綠選將同框預習“接班”

中評社台北1月1日電／民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的4名“立委”賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺罕見全數同框，出席市府及議會舉辦的元旦升旗典禮，預習“接班”，並分別透露未來選戰規畫，大家都將把握最後關鍵期全力衝刺，力求贏得初選。



據《中時新聞網》報導，賴瑞隆指出，面對初選就是謹慎小心前進，許多民眾都看見他多年來在市府及“國會”努力的成果，距初選只剩10多天，他會勤跑基層、出席各項活動、車隊掃街、掃市場，並持續在“立法院”為高雄爭取建設，他會保持平常心，全力以赴，相信市民會給予最大肯定。



許智傑表示，自己將按照慣例持續掃街、跑市場，用最直接的方式親近人民，並以原本的步調平常心應戰，未來如果有幸當上市長，除持續強化經濟、科技發展外，也會努力打造“幸福高雄”，帶給市民更快樂的生活。



邱議瑩透露，近日稍微減少一些行程，全力準備初選政見發表會，雖然自己已經“身經百戰”，但希望做最充足的準備，讓市民能從4名參選者中選出最適合的人選。面對初選當然有一點壓力，但會以最充足的狀態來迎戰。



林岱樺則在新年第一天訴諸“新政治”，強調這場初選是市民作主對抗派系舊思維的戰役。她將在最後衝刺階段發動“百萬市民站出來、千街萬巷挺岱樺”的市民運動，與基層民意直接對接，相信自己最終能贏得選戰。