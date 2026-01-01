李家超：行政立法共同建設更美好香港

香港特區行政長官李家超在立法會綜合大樓會議廳為第八屆立法會議員監誓後致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月1日電（記者 盧哲）香港特區政府於1月1日上午在立法會綜合大樓會議廳舉行第八屆立法會議員的宣誓儀式，由香港特區行政長官李家超為議員監誓。李家超在隨後的致辭中對議員的工作提出“三個盼望”，並期望在行政主導和“愛國者治港”原則相適應下，行政立法共同為建設更美好香港，團結一致，發展經濟、改善民生、深化改革、同創未來。



當天的儀式上，全體90名候任議員用了約1小時15分鐘完成宣誓，隨後立法會秘書長請行政長官李家超致辭。



李家超說，今天是二○二六年的第一天，也是香港特區第八屆立法會議員宣誓就任的重要日子。“今天的宣誓，代表著你們每一位的莊嚴承諾與承擔。各位議員今天宣誓獲確認有效後，便正式展開履行第八屆立法會議員的使命，我對你們的工作寄予厚望，我有三個期盼。”



李家超表示，第一，是貫徹“行政主導”與“愛國者治港”原則相適應的方針。根據《基本法》，香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制。習近平主席在本屆特區政府上任時發表七一重要講話中，明確要求香港特區堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關依照《基本法》和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合。



“習近平主席上月在北京聽取我述職時明確要求，特區政府必須‘堅持和完善行政主導’。港澳辦夏寶龍主任亦就相關議題致辭時指出，行政長官在特區政權架構及其運行中處於主導和核心位置。”李家超說，“過去三年半，我以行動實踐“行政主導”，主動推動建立行政立法良性互動的關係，和各議員在“行政主導”和“愛國者治港”原則相適應下，共同發揮建設香港的力量和價值。”



李家超說，“愛國者治港”不是口號，必須實實在在地落實在實踐中。議會運作要堅持理性、專業和建設性，實現高效高質量議政，這些是對行政立法雙方既互相制衡，又互相配合的重要考驗。