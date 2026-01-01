中評特寫：香港議員宣誓日的議事廳細節

候任議員在儀式開始前互相合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月2日電（記者 盧哲）1月1日是舉行香港特區第八屆立法會議員宣誓儀式的特殊日子，當天90位候任議員在香港特區行政長官李家超的監誓下莊嚴宣誓。當天的儀式在立法會綜合大樓會議廳舉行。



中評社記者觀察到，當天在這個被俗稱為議事廳的會議廳，早早坐滿了等待宣誓的議員。會議廳上層的記者區、公眾席都已滿座，足見各界對儀式的關注。有議員在互相合影打招呼，也有不少新當選的議員仍有些緊張，新當選議員、奧運冠軍江旻憓在儀式開始前還在認真復習宣誓的誓詞。



記者觀察到，在候任議員的桌上，都放有至少三份文件，其中包括一份畫有清晰圖示的宣誓姿勢的講解、一份誓詞內容（包括簽名版及樣本版）、一份排列有宣誓次序的名單。



中評社記者查閱立法會發佈的立法會議員宣誓須知瞭解到，須知強調，宣誓是立法會議員就職的法定條件和必經程序。宣誓必須符合法定的形式和內容要求。宣誓人必須真誠、莊重地進行宣誓，必須準確、完整、莊重地宣讀包括“擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區”內容的法定誓言。



宣誓程序方面，行政長官擔任立法會議員宣誓的監誓人。宣誓儀式由香港特別行政區政府主辦，於2026年1月1日上午11時於立法會綜合大樓會議廳（“會議廳”）進行。參與宣誓的立法會議員必須於上午10時30分前到達立法會綜合大樓，並於上午10時45分前於會議廳就座。遲到者不得進入會議廳。