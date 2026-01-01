台青在京探科技　駕駛艙裡看見創新力量

台灣參訪團體驗全無人自動駕駛試乘（主辦方供圖） 中評社北京1月1日電/來京參加2025年冰雪季的台灣青年交流團（石景山分團）12月29日下午走進北京經濟技術開發區，開啟了一場科技探索之旅。從兩岸科技創新中心的協同研發場景，到全球首個網聯雲控式高級別自動駕駛示範區，青年們親身體驗了首都科技創新脈搏。



在自動駕駛示範區創新運營中心，巨型屏幕實時跳動著全區超過800輛智能網聯汽車的運行數據。台灣青年們駐足在“車路雲一體化”系統示意圖前，聆聽講解員拆解如何通過5G、北斗與雲端協同，讓車輛“眼觀六路、耳聽八方”。有青年驚嘆：“仿佛看到整座城市在協同思考、智慧流動。”



最讓大家興奮的莫過於全無人自動駕駛試乘環節。一行人登上自動駕駛車輛，在亦莊街頭親身體驗了自動變道、識別紅綠燈、避讓行人等操作。“剛開始有點緊張，但車輛行駛非常平穩順暢。”一位台中科技大學的同學分享道，“看到方向盤自動轉動，科技感十足。”不少青年舉起手機，記錄下這頗具未來感的出行體驗。



參訪中，青年們還瞭解到，目前該示範區已開放自動駕駛出行服務，普通市民也能通過手機預約體驗。“科技發展的速度令人震撼，它正實實在在改變每個人的生活。”代表團團長感慨道。



此次科技主題參訪是台灣青年“冰雪季”系列行程的創新一環。繼冰雪運動體驗、非遺手工製作及歷史文化探訪後，活動通過多元維度，讓台灣青年立體感知大陸的活力與創新。許多青年表示，此行不僅更新了他們對北京“古都”的固有印象，更深刻體會到國家在前沿科技領域的開拓步伐，對祖國的發展成就有了更直觀和生動的認識。



2025台灣青年京津冀冰雪季從2025年12月持續到2026年2月，由北京海峽兩岸民間交流促進會、天津海峽兩岸民間交流促進會，冀台經濟文化交流協會、延慶區人民政府、首都體育學院、北控集團共同主辦。共有約2000名兩岸青年將參加冰雪季活動，其中台灣青年約1000人。