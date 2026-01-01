台青體驗冰上運動　解鎖雙奧之區冰雪熱情

台灣青年在石景山區啟迪冰雪體育中心合影（主辦方供圖） 中評社北京1月1日電/“重心壓低，腳呈八字慢慢走……”在石景山區啟迪冰雪體育中心的冰面上，三十餘位台灣青年正握著護欄，小心翼翼地邁出人生中第一次滑冰的腳步。12月30日，來京參加冰雪季活動的台灣青年交流團走進這座國際奧林匹克標準真冰館，親身體驗北方冰上運動的魅力。



冰壺賽道上，來自台灣師範大學的魏同學單膝跪地，屏息將重約20公斤的冰壺推向靶心。“手腕要這樣轉！”同組北京志願者上前示範，兩雙手一同握住壺柄——冰壺穩穩滑向圓心，周圍頓時響起歡呼。這個被稱為“冰上國際象棋”的項目，讓台灣青年在策略討論與配合中迅速熟絡起來。



活動中，台灣青年們在專業教練的指導下，興致盎然地嘗試了冰壺、滑冰、冰球等特色項目。對於大多初次接觸真冰運動的台灣青年而言，每一步滑行、每一次投壺都充滿了新鮮挑戰。冰場上，從初始的謹慎挪步到逐漸流暢滑行，從瞭解冰壺規則到團隊協作完成戰術投擲，歡聲笑語與鼓勵掌聲不時響起。青年們全身心投入，在互動與互助中深刻體驗了冰雪運動的樂趣與精神。



此次體驗不僅讓台灣青年朋友們親身體驗了北方獨特的體育文化，激發了他們對冰雪運動的濃厚興趣，更在共同學習和團隊協作中深化了京台青年間的友誼。大家紛紛表示，此次活動難忘而有益，既感受到了石景山區作為“雙奧之區”的冰雪熱情，也增強了對大陸體育文化發展的直觀認識，期待未來能繼續攜手，共創更多精彩。



2025台灣青年京津冀冰雪季從2025年12月持續到2026年2月，由北京海峽兩岸民間交流促進會、天津海峽兩岸民間交流促進會，冀台經濟文化交流協會、延慶區人民政府、首都體育學院、北控集團共同主辦。共有約2000名兩岸青年將參加冰雪季活動，其中台灣青年約1000人。