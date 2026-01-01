兩岸青年以非遺賀新歲　共迎元旦

參與活動的兩岸青年合影（主辦方供圖） 中評社北京1月1日電/一元復始，萬象更新。12月27日下午，為喜迎元旦佳節，促進兩岸青年交流，共同體驗中華優秀傳統文化，石景山區組織來京參加“冰雪季”的32名台灣青年與駐區台胞、青年代表，共同開展“非遺賀新，青春相聚”迎新春交流活動。兩岸青年齊聚一堂，在手工藝體驗與互動中感受非遺魅力，共迎新春，增進情誼。



活動聚焦非遺技藝的實踐與傳承。在非遺傳承人的帶領下，兩岸青年共同體驗了剛柔並濟的“八法拳”，在一招一式中感悟武術蘊含的傳統文化精神。在非遺老師的指導下，大家興致盎然地嘗試了手工制糖人、古風非遺蝦燈製作、手工龍頭帽編織製作等富有節日特色的手工藝。來自台灣的青年朋友們多是首次接觸這些傳統技藝，他們專注聆聽講解，細心動手操作，不時與身旁的駐區青年交流技巧、互幫互助，現場氣氛溫馨而熱烈。



一位參與活動的台灣青年表示：“第一次親手做燈籠、制糖人，感覺特別有意義。和北京的朋友一起交流做法，聊聊各自迎新過年的習俗，距離一下子就拉近了。這些傳統手藝很美，也讓我們對中華文化有了更生動的認識。”



活動在歡聲笑語與共同完成的作品中圓滿結束。大家手捧親手製作的傳統手工藝品合影留念，彼此祝福新年。本次活動以非遺文化為載體，以佳節共慶為契機，為兩岸青年創造了輕鬆自然的交流環境，讓台灣青年在親身體驗中感受中華傳統文化的深厚底蘊與當代活力，也為京台青年深化友誼、增進瞭解搭建了良好平台。



2025台灣青年京津冀冰雪季從2025年12月持續到2026年2月，由北京海峽兩岸民間交流促進會、天津海峽兩岸民間交流促進會，冀台經濟文化交流協會、延慶區人民政府、首都體育學院、北控集團共同主辦。共有約2000名兩岸青年將參加冰雪季活動，其中台灣青年約1000人。