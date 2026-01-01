玩冰雪、嗨跨年　台青體驗北京古今脈動

門頭溝區分團台青代表參訪北京故宮博物院（主辦方供圖） 門頭溝區分團台青代表參訪天坛（主辦方供圖） 中評社北京1月1日電/2025年台灣青年冰雪季活動於12月在北京啟幕。27日，門頭溝區迎來了參與此次冰雪季活動的分團台青代表。12月27日至1月1日期間，大家共同走進雙奧地標、漫步古都勝跡，在冰雪狂歡與特色跨年中觸摸北京的古今脈動，共譜兩岸青春共鳴樂章。



六天行程裡，各類活動中傳統文化與現代活力交織碰撞，為台灣青年勾勒出一幅多元交融的北京畫卷。活動首日，大家走進頤和園，在湖光山色間領略皇家園林的恢弘氣韵；次日探訪故宮博物院，於紅墻黃瓦中感受中華文明的深厚底蘊，隨後穿梭天壇、什刹海與煙袋斜街，乘著三輪車逛老北京胡同，沉浸式品味中軸線的獨特魅力；打卡首鋼園，驚嘆於工業遺產與冬奧遺產的巧妙融合，沉浸式感受“工業風＋科技感”的轉型蝶變。



作為本次參訪的重要一站，門頭溝區為台灣青年量身打造了兼具文化底蘊與時代活力的特色行程。青年們探訪了“先有潭柘寺，後有北京城”的千年古刹——潭柘寺，在參天帝王樹下、曲水流杯亭前，靜靜聆聽歷史回響，感受北方寺廟建築的美學與禪意；打卡檀穀商圈，親身體驗“自然＋商業＋文化”融合的新型休閑生活方式，見證了京西福地門頭溝區從傳統礦區向宜居宜業生態區的精彩蛻變。



本次活動的兩大核心亮點，當屬雙奧冰雪體驗與特色跨年狂歡。在延慶奧林匹克園區，台灣青年沉浸式打卡冬奧景觀，換上滑雪裝備馳騁雪場，親身感受冰雪運動的速度與激情；登臨雄偉的八達嶺長城，在群山環抱的冬日盛景中，參與長城腳下的冰雪季活動開幕式，在歡聲笑語中開啟冰雪盛宴。



2025年的最後一天行程，參訪青年們紛紛表示驚喜滿滿，大家走進深受兩岸青年喜愛的泡泡瑪特城市樂園，體驗新潮有趣的文旅融合玩法；夜幕降臨，相聚三裡屯，在跨年音樂會的動人旋律中放聲高歌，在祈福墻寫下美好心願，打卡網紅點位定格青春記憶，在溫馨熱鬧的氛圍中共同迎接2026年的到來。活動尾聲，青年們還參觀了國家體育館、國家速滑館等雙奧場館，見證“冰絲帶”“冰立方”的賽後轉型與可持續利用，深切體會雙奧遺產的長遠價值。

