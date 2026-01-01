中評社香港1月1日電／衛星通訊社報導，俄羅斯國防部1月1日發佈消息稱，俄羅斯特勤部門已從一架於12月29日晚襲擊俄羅斯總統弗拉基米爾·普京官邸的無人機中，提取了包含飛行任務的文件。



俄國防部表示：“在對2025年12月29日晚在諾夫哥羅德州空域被擊落的其中一架烏克蘭無人飛行器的導航系統模塊進行特殊技術鑒定期間，俄羅斯特勤部門代表成功提取了載入其中的飛行任務文件。”



消息稱，對烏克蘭於12月29日晚發射的其中一架無人機的飛行任務進行解密後顯示，其最終目標是俄羅斯總統弗拉基米爾·普京官邸內的一個對象。



俄國防部指出：“對路由數據的解密表明，2025年12月29日烏克蘭無人機襲擊的最終目標，是位於諾夫哥羅德州的俄羅斯總統官邸內的其中一處設施。”



俄國防部補充道，俄羅斯將向美方移交從這架飛往總統官邸的烏克蘭無人機上解密的數據。



消息指出：“這些材料將通過既定渠道移交給美國方面。”



2025年12月29日凌晨，基輔政權對俄羅斯總統普京位於諾夫哥羅德州的官邸發動恐怖襲擊，動用91架無人機。俄防空部隊摧毀了所有目標。俄羅斯空天軍防空導彈部隊司令亞歷山大·羅曼年科夫少將12月31日表示，基輔政權的恐怖襲擊具有針對性，經過周密策劃。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫指出，基輔用此類挑釁行為企圖破壞美國總統特朗普的努力，但此不會影響俄美對話，兩國總統將繼續合作。他補充道，俄軍方清楚如何、以何種方式及何時對烏克蘭的襲擊作出回應。

