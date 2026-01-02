報告顯示：中國邁入全球製造強國行列

中評社香港1月2日電／在國家製造強國建設戰略咨詢委員會30日主辦的《2025中國製造強國發展指數報告》發布會上，中國工程院副院長李仲平院士介紹，中國邁入全球製造強國行列，成功實現製造強國建設“第一步走”戰略目標。



光明日報報導，報告顯示，2024年，中國製造業頂壓前行、向新向優，製造強國發展指數與德國和日本處於同一區間，進入全球製造強國第二陣列，成為繼美國、德國、日本後第四個邁入全球製造強國行列的國家。



基於數據分析，報告總結了2024年中國製造業呈現的三個主要特徵：一是創新發展分項數值增量首次居於我國製造強國發展指數各分項數值增量首位，也是自2019年以來首次在九國創新發展分項數值中增量排名第一；二是質量效益分項數值延續上一年良好勢頭，整體增量位居九國第二；三是製造業出口占全球出口比重實現回升，規模發展分項數值止住2023年下降的局面。



製造業是立國之本、強國之基。數據顯示，中國製造業研發投入強度、單位製造業增加值的全球發明專利授權量、製造業研發人員占從業人員比重、信息化發展指數等二級指標增量均排名首位。其他八國除韓國外均實現正增長，相關排名由高到低依次為日本、美國、德國、印度、法國、英國、巴西。



報告指出，未來十年是製造強國建設“第二步走”的關鍵時期，要牢牢確立實體經濟在國民經濟中的重要地位，保持製造業比重基本穩定在25%以上，推進製造業提質增效與轉型升級，堅持以創新為根本動力，到2035年基本實現新型工業化，邁入世界製造強國前列。



“製造強國發展指數”由中國工程院戰略咨詢中心、中國機械科學研究總院集團有限公司、國家工業信息安全發展研究中心共同研編，自2015年起持續發布，已成為客觀評價我國製造業整體水平的重要指標。



同期發布的《中國製造業重點領域技術創新綠皮書——技術路線圖（2025）》，由70餘位院士、上千位專家及相關企業管理人員調研編寫，對17個重點領域、35個優先發展方向的主要進展等進行了分析和展望。預計到2030年，信息通信設備、先進軌道交通裝備、船舶與海洋工程裝備、電力裝備、新能源及智能網聯汽車、紡織、家用電器7個產業將保持世界領先水平；預計到2035年，新型顯示設備、機器人、儲能裝備、工程機械、農業裝備、建築材料6個產業有望步入世界領先行列。