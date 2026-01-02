中國對進口牛肉設配額　超額加征55%關稅

中評社香港1月2日電／中國商務部星期三發布公告，裁定進口牛肉數量增加，中國國內產業受到嚴重損害，且二者存在因果關係，決定以“國別配額及配額外加征關稅”的形式，星期四（1月1日）起對進口牛肉實施三年保障措施。



根據公告，巴西、阿根廷、澳大利亞和美國等主要供應國，將可對華出口較大數量的牛肉，從16萬噸到逾百萬噸不等，與它們各自在中國的市場份額大體相當。規定數量之外的進口牛肉，將在現行適用關稅稅率的基礎上加征55%關稅。蒙古、韓國和泰國等國則不受限制。



應中國國內產業申請，中國商務部在2024年立案，對進口牛肉啟動保障措施調查，是中國迄今為止案值最大的進口調查案件。調查指中國牛肉進口近年急劇增長，2024年較2019年增長73.2%，進口價格顯著低於國內市場價格。



中國畜牧業協會秘書長沙玉聖說：“進口牛肉從最初發揮調劑作用，到近年來數量激增，大量擠占國內產業市場份額，導致國內價格斷崖式下跌、行業大面積虧損。”



中國國家發展改革委價格監測中心數據顯示，中國36個大中城市牛肉平均零售價格過去幾年持續下跌，去年3月降至每斤36元人民幣（6.6新元），創下近六年最低點。



中國商務部貿易救濟調查局負責人說，保障措施的目的在於幫助中國國內產業渡過當前困境，而非限制正常貿易。



有分析認為，限制牛肉流入中國也有助緩解全球牛肉價格的上漲壓力，在需求強勁與供應緊張的雙重作用下，全球牛肉價格已飈升至紀錄高位。