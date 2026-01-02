宋濤發表新年寄語：攜手奮進　共創福祉

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。（中評社 海涵攝） 中評社北京1月2日電／中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2026年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮進 共創福祉》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。



宋濤表示，新年前夕，習近平主席發表了新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，“兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！”



宋濤表示，2025年是全體中華兒女銘記歷史、共享榮光的一年。習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上的重要講話極大凝聚中華民族團結和奮進的力量，極大激發包括台灣同胞在內的全體中華兒女民族自豪感和認同感。2025年是中國式現代化承前啟後、接續奮進的一年。中共二十屆四中全會擘畫了國家未來五年發展藍圖。“十四五”時期，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。兩岸同胞要共同壯大民族經濟，共同創造中華民族綿長福祉。



他表示，2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年。我們為台胞來往大陸提供便利條件，舉辦系列兩岸交流活動，台胞、台青和“首來族”來大陸人數大幅增長，兩岸交流合作取得新進展。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，落實台胞台企同等待遇，有力增進台灣同胞利益福祉。堅定捍衛國家主權和領土完整，打擊“台獨”分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園。



宋濤表示，2026年是國家“十五五”開局之年。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。努力為台商台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，進一步擴大交流合作、深化融合發展。堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。我們願意在一個中國原則和“九二共識”的基礎上同台灣各政黨、團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。兩岸同胞要勇擔時代大任，堅定反“獨”促統，共同書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。