首日票房破千萬　《尋秦記》登頂港片開畫紀錄

眾主創祝大家Happy New Year！ 視頻截圖 中評社香港1月2日電／香港文匯報報導，由古天樂領銜監製並主演，集結林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等原班人馬的電影《尋秦記》，於2025年12月31日登陸大銀幕，立即橫掃票房，一舉刷新多項香港影史紀錄。電影首日全港共放映1，481場，場次已成功改寫歷史，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品；更於港澳地區首日開畫票房高達11，299，366港元，令《尋秦記》榮登 “香港電影史上首日最高開畫票房冠軍” 寶座。這個紀錄原由2024年上映的《破·地獄》以首日票房為7，466，387港元所保持，而《尋秦記》將紀錄大幅推高超過380萬港元，同時也榮登香港電影開畫冠軍。



主創拍片籲再接再厲



片方“天下一電影”在社交平台公布令團隊振奮的消息，“電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日全港合共開出1，481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片首日開畫票房錄得＄11，299，366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。正式上映當日約晚上九時半，首日開畫單日票房已突破一千萬。”主創古天樂、林峯、宣萱、滕麗名和朱鑑然立即拍片感謝觀眾，並向觀眾送上元旦祝賀：“踏入2026年，祝大家Happy New Year！我哋《尋秦記》嘅首日票房已經達至一千萬元喇！希望大家繼續支持《尋秦記》！”