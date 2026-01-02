郭一鳴：在港科大廣州校園的幻想

香港科技大學（廣州）校園一隅。\作者供圖 中評社香港1月2日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，上個星期專程到香港科技大學（廣州），見證一名優秀晚輩從歐洲回流，獲該校錄取為博士研究生。學校位於廣州南沙區東湧鎮，從西九龍搭高鐵到南沙北站僅約四十分鐘，出車站到學校約十分鐘車程。我們搭早班車去，辦完事到東湧吃河鮮，下午原路回港，感覺比從新界到港島辦事更方便。



文章說，近年香港多所大學到大灣區內地城市辦學，最早是浸會大學與北師大聯手在珠海創辦北師港浸大，不久前舉辦二十周年校慶。香港中文大學創辦香港中文大學（深圳），二○二四年的十周年校慶冠蓋雲集。港大深圳研究院亦有十多年歷史。港科大（廣州）正式辦學衹有三年，但已成為當地“品牌”。上月二十一日廣州馬拉松開跑，“港科廣人形機器人1號”成為第六百六十六號選手，在兩萬六千名跑手中備受矚目，“一跑成名”。據介紹，這個人形機器人採用基於強化學習的全身運動控制算法，不僅能行走、奔跑，具有靈活切換的平穩運動性能，更具備複雜環境的適應能力，適合科研教學、物流搬運及商業服務等多種應用場景。



港科大（廣州）的規劃面積為一點一平方公里，相當於清水灣本部的兩倍，首期工程總建築面積達六十三點三六萬平方米，於二○二二年六月移交使用。據瞭解，當地政府為建成港科大（廣州）投入頗多，東湧鎮一位主管官員說，疫情期間爭分奪秒施工，高峰時近千人同時開工，完成首期工程只花了一年多時間。這種速度別說是在香港，在全世界任何地方都難以想像。我們見到在棕色圓形體育館一側，一座新建大樓正在封頂，目測是校園最大最高的建築物，工作人員告知，這棟大樓是二期工程的一部分。目前，該校共有本科生和碩士、博士生共四五千人。



在一個小會議室座談交流之後，兩位年輕的女工作人員帶領我們佩戴VR眼鏡逛校園，體驗藍天白雲下校園裡的虛擬場景：空中飛翔的大鯊魚、摩天輪、太空人、外星人飛船、巨大的恐龍、空中樓閣、各種奇花異草，走到一處圓門，一步穿越到清水灣的香港科大校園……我們好像置身《哈利·波特》的世界，遺憾的是，暫時還不能把透過VR看到的景象截圖或拍照。其中一位女“導遊”是該項目的技術人員，她介紹說，這項技術的關鍵點是要將虛擬的圖案和實景配合，做到虛虛實實、虛實結合。我突然想起，最近幾年港府請人在中環海濱搞裝置藝術，頗受市民和遊客歡迎。假如戴上這套虛擬技術的VR，站在維港海濱看太空船載著火星人從天而降；一條巨鯊躍出海面，翻起滔天巨浪；一隻恐龍站在金鐘灣仔的高樓大廈上口吐火焰，那種視覺效果一定非常震撼。接待我們的教授透露，他們打算二○二六年在香港科技大學校慶時在清水灣校園先做一次，然後考慮與感興趣的機構合作，在特定地點讓公眾體驗欣賞。

