周深跨年騷　粵語金曲掀高潮

來源:大公報 中評社香港1月2日電／大公報報導，“周深2025‘深深的’巡迴演唱會─香港站·跨年紀念場”一連兩晚在啟德體育園開唱。作為首位登上啟德體育園開唱的內地歌手，周深也是誠意滿滿，昨晚帶來三首經典粵語歌曲《敢愛敢做》《獅子山下》《海闊天空》，現場五萬觀眾座無虛席，沉浸在一片溫暖而澎湃的聲浪海洋中。



昨晚七時，演唱會準時開始。一襲古風裝扮的周深以《浮游》深情開場。接連三曲唱畢，他首次用略顯生澀卻誠意滿滿的廣東話向香港歌迷問好：“第一次來香港開演唱會，第一次來啟德開演唱會，謝謝大家送我到了香港啟德體育場。”



這份用心貫穿始終。在演唱熱門歌曲《若夢》時，他特意將一句歌詞即興改編為廣東話“因為你們才被拯救”，隨後用普通話動情解釋：“因為你們聽到了我，所以周深被拯救。”



隨著演唱會進程，舞台瞬間轉換。周深以未來感十足的賽博朋克造型登場，與大型裝置“實景科技仿生獸”同台共舞。高科技舞美帶來視覺震撼，更演繹《達拉崩吧》等節奏強勁的歌曲，將全場氣氛推向高潮。



懂得“入鄉隨俗”的周深，為香港觀眾準備了驚喜。他坦言自己對粵語是“識聽唔識講”，但從小深受粵語歌曲力量的感染。現場，他傾情獻唱了三首經典粵語金曲：《敢愛敢做》《獅子山下》與《海闊天空》。當《海闊天空》的旋律響起，全場化作巨型合唱團。



另一段向鄧麗君致敬的串燒環節，《甜蜜蜜》《路旁的野花不要採》《我只在乎你》經由他空靈嗓音的重新詮釋，既懷舊又清新，引來陣陣溫馨合唱。



鼓勵粉絲“成為自己的光”



值得一提的是，整場演唱會不時有周深與歌迷之間的溫暖互動。他多次深深鞠躬，說道：“我身上的光都來自於你們。”他站上搖臂，靠近看台與粉絲近距離合唱葉蒨文的《祝福》，將現場氣氛推向又一高潮。



在挑戰邊唱邊跳的《奇跡時刻》後，周深用真摯的話語鼓勵所有人：“我好鍾意你哋，請相信自己。我們一定會看到屬於自己的海闊天空。”他分享了自己從聆聽者到歌者的心路，希望成為如鄧麗君般用歌聲傳遞美好的歌手，並不斷鼓勵粉絲“要成為自己的光”。



點歌環節更是驚喜連連。周深不僅獻唱應景的《財神到》，更點中一位香港粉絲奶奶Amy。Amy激動表示搶票艱難，並感謝周深的歌聲為她的生活帶來許多開心與正能量。周深則溫柔回應，感謝每一位聽眾：“被你們聽到就是我的小美滿。”演唱尾聲，舞台兩側搖擺著可愛的氣球人，現場化作一片快樂的海洋。此前在全運會開幕式上獻唱的周深，此番還特意將全運會吉祥物“大灣雞”喜洋洋、樂融融邀上舞台，演唱會尾聲，大量的氣球在內場觀眾席傳遞，現場歡樂無比。

