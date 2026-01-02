港六大學發布年報　聚焦跨科協作

賦能高等教育高質量發展 助發揮東西方“超級聯繫人”角色（香港文匯報） 中評社香港1月2日電／香港文匯報報導，新元啟幕，香江潮起擁抱新程。高等教育是當前香港社會發展的焦點。多所資助大學近日相繼發布2025年年報，各大學校長於校長報告部分詳細總結於學術科研、人才培育等領域斬獲的卓越佳績；同時展望新一年的方向，聚焦全球英才匯聚、跨學科協作、區域協同等戰略布局，為香港高等教育高質量發展賦能，助力香港發揮東西方“超級聯繫人”的角色。



香港大學去年在多項國際排名創下歷史最佳成績，包括在QS世界大學排名躍升至第十一位。校長張翔於年報中表示，儘管面臨科技飛速發展和地緣政治挑戰，港大仍然在過去一年取得了卓越的成就，2025年共招募了約100位頂尖學者，包括2023年諾貝爾物理學獎得主克勞斯。他強調，港大重視創新推出一系列項目為青年創業者提供種子基金與培訓支持，並在深圳設立科技創業學院，為新創企業提供急需的辦公空間與培訓資源。



逾兩萬非本地本科生申科大



香港科技大學校長葉玉如亦在校長報告提到，去年底該校獲特區政府批准成立醫學院，計劃於2028／29學年錄取首屆學生，迎來歷史性里程碑。她形容，新醫學院將依託北部都會區的戰略地理優勢，深化大灣區內的跨區域協作，以學術科研高地的定位，培育具前瞻視野的醫療衞生人才隊伍，既支持國家“健康中國2030”規劃藍圖，亦契合國家力爭於2035年建成教育強國的遠大願景。



在匯聚全球英才方面，葉玉如指去年科大率先因應美國頒布外籍學生入境限制令，為受影響的國際學術社群提供支援，而該校的非本地本科生申請人數更顯著增長40%，更收到逾兩萬人次報名。



香港理工大學校長滕錦光提到，去年該校發布了以“團結應對挑戰，創新貢獻社會”為主題的 2025／26年度至 2030／31年度策略發展計劃，將引領理大未來數年的發展方向。他強調，理大致力於讓科研創新成果為社會帶來直接效益，共有428名學者入選史丹福大學全球前2%頂尖科學家排行榜，並在內地多個策略性城市設立了12所技術創新研究院，與當地產業需求對接推動成果轉化，助力當地經濟與科技發展，以為國家整體發展作貢獻。



香港城市大學校長梅彥昌在年報中提到，去年該校成立“未來學習研究院”，進一步重塑“以學習為中心”的教育。此外，上學年城大（東莞）亦已迎來首批學生，並與城大同步推出“研究生創新創業啟航課程”，連結香港的研究優勢與內地的產業生態系統。

