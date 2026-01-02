“星鏈”將降低約4400顆衛星軌道高度

中評社北京1月2日電／美國太空探索技術公司旗下衛星互聯網項目“星鏈”工程副總裁邁克爾·尼科爾斯1日稱，計劃在2026年降低約4400顆衛星的軌道高度，以助維護空間安全。2025年12月“星鏈”一顆衛星因故障在太空產生碎片，引發廣泛關注。



新華社報導，尼科爾斯當日在社交媒體平台X發表聲明說，計劃在2026年將所有運行高度約550公里的衛星降至約480公里，降軌衛星數量約4400顆。



他說，隨著太陽活動向極小期轉變，近地軌道大氣密度下降，失效衛星依靠大氣阻力自然脫軌的時間會顯著延長。比如位於550公里高度的衛星若失控，可能需要4年以上才能自然再入大氣層，而在480公里高度僅需數月，因此降低運行高度能讓衛星在發生故障時更快脫軌。



“星鏈”目前在軌運行的衛星數量超過9000顆。尼科爾斯稱，降低軌道也讓“星鏈”衛星系統遠離日益擁擠的500至600公里軌道帶，減少因缺乏協調和潛在碎片等帶來的風險。



業界有觀點認為，“星鏈”大量衛星在太空帶來安全挑戰。據媒體報導，2025年12月，一顆“星鏈”衛星出現故障，軌道高度迅速下降4000米並產生碎片，說明有可能發生了爆炸。此類事故嚴重威脅其他航天器安全。



尼科爾斯說，目前還有兩顆“完全失效”的“星鏈”衛星留在軌道上。



他說，正與美國監管機構以及其他航天器運營方等進行協調，以避免在此次計劃的衛星軌道下降過程中出現空間交通衝突。