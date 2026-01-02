解密文件：駐日美軍曾秘密轉移模擬核彈到琉球

中評社香港1月2日電／共同社報導，近日從解密的美國官方文件獲悉，駐日美軍1971年因擔心日方發現其在岩國基地（山口縣岩國市）進行的假想使用核武器的訓練，將訓練用的模擬核彈秘密轉移到當時處於美軍佔領下的沖繩（琉球）。此舉事實上構成隱瞞，凸顯出美軍曾在高度警惕對核武器禁忌情緒強烈的日本輿論的同時，構築針對擁核國蘇聯和中國的核攻擊態勢。



圍繞駐日美軍，1971至1974年期間，岩國的航空部隊在沖繩本島周邊反復投下模擬氫彈一事己被曝光。官方文件加以印證，顯示美軍在岩國進行了為航空器搭載核武器的訓練。



該官方文件是沖繩的美國海軍陸戰隊第三兩棲部隊1971年6月發給太平洋艦隊海軍司令的電報。文件已解密，保存在美國國家檔案館。



電報顯示，1971年5月軍隊紀念日前，司令部設在岩國的第一海軍陸戰航空團察覺到了“以獲取核相關情報為目的的情報專家的多次活動”。航空團司令命令將模擬核彈從岩國“秘密且迅速地移動”到那霸的美軍設施。



在日本國內，當時的社會黨在1971年11月的國會上就此追問政府，稱“5月疑似有核武器從岩國轉移到沖繩”。政府沒有提及模擬核彈，僅答辯稱“日本沒有核”。



由於臨近1972年5月美國歸還沖繩的時間，日本國民對沖繩高度關注，駐日美軍擔心在沖繩的訓練也有可能被日本媒體拍攝到。



在岩國進行核搭載訓練的是第一海軍陸戰航空團的攻擊機部隊，以及監視朝鮮半島周邊動向的海軍第六艦隊航空團的巡邏機部隊。電報稱，第一海軍陸戰航空團將在1971年7月承擔針對蘇聯和中國的核戰爭單一綜合作戰計劃（SIOP）任務，“搭載訓練對於完全執行核任務不可或缺”。