國防部：絕不允許任何人任何勢力禍亂台海

中評社北京1月2日電／據國防部發布：國防部新聞發言人張曉剛就境外炒作“正義使命-2025”演習答記者問。



記者：前不久，中國人民解放軍東部戰區舉行了“正義使命-2025”演習。賴清德聲稱此次軍演對區域穩定帶來不確定性風險，美、日、澳、菲、歐盟等對此次演習說三道四，希望大陸保持克制，反對單方面改變台海現狀。請問對此有何評論?



張曉剛：中國人民解放軍東部戰區成功組織“正義使命-2025”演習，全面檢驗任務部隊一體化聯合作戰能力，充分展示打“獨”促統、反制干涉的強大實力，鮮明昭示任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必遭堅決回擊、任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不可能得逞。



台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。解放軍位台島周邊組織反分裂反干涉行動，完全正當必要、無可非議。台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是“台獨”分裂行徑和外部勢力縱容支持。沒有人比我們更珍視台海和平，但我們絕不接受任何人任何勢力以維護台海和平為由，束縛我們遏制“台獨”分裂活動的手腳；絕不允許任何人任何勢力打著和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。



我們敦促有關國家和機構嚴格恪守一個中國原則，停止對“台獨”勢力縱容支持，停止在台海問題上攪局生事；希望廣大台灣同胞切實認清賴清德“台獨引戰”的極端危險性和危害性，防止被“台獨”勢力蒙蔽裹挾，切實維護好自身安全福祉和中華民族根本利益。中國人民解放軍將持續加強練兵備戰，隨時準備回擊謀“獨”挑釁行徑，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權、統一、領土完整。

