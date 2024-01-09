中評社評出2025年中國十大新聞

2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在天安門廣場隆重舉行。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月3日電／中國評論通訊社北京記者站評選出2025年中國十大新聞：



一、紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會隆重舉行 習近平發表重要講話並檢閱部隊



2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話，深刻闡明這場勝利是近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利，是中國共產黨發揮中流砥柱作用的偉大勝利，向世界發出“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”的正義之聲。



大會期間，習近平總書記檢閱部隊。受閱隊伍由空中護旗梯隊、徒步方隊（含戰旗方隊）、裝備方隊和空中梯隊組成。地面裝備方陣中，99B坦克、鷹擊系列反艦導彈、“東風－5C”洲際戰略核導彈等數百台（套）國產主戰裝備依次駛過，涵蓋陸上作戰、防空反導、戰略打擊等7大模塊，無人作戰裝備和“三位一體”戰略核力量集中亮相，盡顯國防科技自主創新成果。空中梯隊上百架戰機組成嚴密編隊低空掠過，殲－20、運油－20等新型戰機梯隊噴繪彩煙，與地面裝備形成立體受閱格局。



受閱部隊多從八路軍、新四軍等抗戰血脈單位抽組，網絡空間等新型兵種首次亮相，將軍領隊與青年官兵同場受閱，既展現改革重塑後的軍事力量新布局，更以昂揚姿態踐行“聽黨指揮、能打勝仗、作風優良”的強軍誓言。

