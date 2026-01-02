廈金航線開通25年成為兩岸往來“黃金通道”

中評社北京1月2日電／2日，一場以“同心同行 共融共促”為主題的活動在廈門五通碼頭舉行，紀念廈金航線通航25周年。廈門邊檢總站高崎邊檢站統計數據顯示，25年來，廈金航線累計運送旅客超2300萬人次，佔“小三通”總量的90%以上，成為兩岸人員往來最繁忙的“黃金通道”。



新華社報導，2001年1月2日，“太武”輪載著台胞由金門起航抵達廈門，開啟“小三通”的“破冰之旅”。廈金航線開通的推動者之一、金門縣前縣長李炷烽表示，金門與廈門近在咫尺，廈金航線25年的步履走得穩健扎實，讓民眾切實享受到兩岸往來的便利。



廈金航線發展的見證者、原廈門港務管理局港口管理處處長林明堅回憶，最讓人難忘的就是2001年1月2日當天，金門“太武”輪第一次靠岸。“我在碼頭看到那些親人，有的幾十年沒見過，一見面就抱在一起痛哭，那一幕讓我心裡特別觸動。”



林明堅說：“廈金航線從最初的不定期航班到現在的一天20多個航班，硬件設施也越來越先進。看到航線發展得這麼好，特別高興。兩岸有來有往，感情才會越來越深。”



廈門邊檢總站高崎邊檢站介紹，25年來，邊檢站把握邊檢口岸作為台胞台企“最先抵達”“最先接觸”的優勢，推出12367閩南語特色服務，以“鄉音”拉近“鄉情”，陪伴和守護“小三通”航線不斷發展，助力實現人員往來從“個案審批”到“快捷通關”再到“智能通關”的時代跨越。



“我每周都會搭乘廈金航線來廈門兩三次，非常便捷，就像乘坐公交車一樣。”準備搭乘廈金航線回家的金門鄉親黃家蓁說，“希望廈金航線的發展蒸蒸日上！”