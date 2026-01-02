駐韓美軍一支航空大隊撤編 引發裁軍猜測

中評社香港1月2日電／韓聯社報導，美國國會研究服務處（CRS）1日發佈的一份報告顯示，曾駐紮在駐韓美軍平澤基地的一支美國陸軍飛行部隊上月停止運作。此舉是否意味著美方將裁減駐韓美軍規模，引發關注。



據報告，駐紮在駐韓美軍平澤基地“漢弗萊斯營”的美國陸軍第5-17空中大隊（5-17 ACS）于去年12月15日停止運作（deactivate）。此舉是美軍按照美國防長皮特·赫格塞思指示推進的“美國陸軍轉型計劃”（ATI）的一環。第5-17空中大隊成立於2022年，旗下有500多名官兵，配備AH-64E“阿帕奇”攻擊直升機、RQ-7B“影子”無人機等武器。



“deactivate”在軍事方面通常意指特定部隊的實質性運作停止，或者部隊解散。美軍上述措施是否意味著第5-17空中大隊終結執行作戰，撤離有關部隊兵力和裝備，還是被其他部隊取代，尚不得而知。



對韓方來說，關鍵在於美軍此舉是否意為駐韓美軍規模的“凈減少”。特朗普就任以來，美國政府一直要求韓國等盟友為維持安全分擔更多責任，同時檢查調整美軍全球戰略的方案。有觀點據此提出美方恐將裁減駐韓美軍規模的可能性。加上，在韓美防長去年11月發佈的第57次韓美安保會議（SCM）聯合聲明中，未含聲明幾乎每年都寫入的“維持駐韓美軍當前戰力水準”表述。