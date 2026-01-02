多國重申堅持一個中國原則的立場

中評社北京1月2日電／新華社報導，多國政府、政要近日持續發聲，強調堅持一個中國原則的立場，反對任何外部勢力干涉中國內政。



巴基斯坦外交部發言人塔希爾·安德拉比在例行記者會上說，巴基斯坦和中國是鐵桿朋友和全天候戰略合作伙伴，在所有涉及中國核心利益的問題上，巴方始終堅定支持中方。巴方始終認為台灣是中國不可分割的一部分，將繼續堅定奉行一個中國原則。



孟加拉國外交部發表聲明，鄭重重申孟方堅定奉行一個中國原則，並表示孟方高度重視孟中兩國友好關係。



馬爾代夫外交部重申，馬方堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。



吉布提外交部發表聲明，表示吉政府堅定支持中國關於台灣問題的立場，堅決支持一個中國原則，堅決支持中方為完成國家統一的一切努力，堅決反對任何製造“兩個中國”或“一中一台”的企圖。



韓國國家安保室長魏聖洛2日重申，韓國政府的立場是尊重一個中國。



塔吉克斯坦人民民主黨第一副主席涅馬特佐達在會見中國駐塔吉克斯坦大使郭志軍時表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，塔方恪守一個中國原則，反對任何外部勢力干涉中國內政。



中非共和國總理府發言人姆巴塔發表公開聲明，強調一個中國原則是國際社會普遍共識。中非堅定支持中國在台灣問題上的正當立場，理解並支持中方依法採取必要反制措施，認為這是維護國家主權的正義之舉。



利比亞外交部發表聲明重申堅持一個中國原則，並堅決反對任何形式干涉他國內政的行為。