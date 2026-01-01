快評：宋濤新年寄語 大陸對台政策風向標

中評社快評/中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2026年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮進 共創福祉》的新年寄語，清晰勾勒出大陸對台政策的核心邏輯與未來路徑，是大陸對台政策的年度風向標。寄語延續了大陸一貫的和平統一基調，同時強調民族復興與反“台獨”的強硬立場，反映出在“十五五”規劃開局之年，大陸對兩岸關係的戰略定力與積極作為。



“不可阻擋”的歷史敘事與民族復興的宏大語境是寄語的首要基調。宋濤開篇即引述習近平主席“祖國統一的歷史大勢不可阻擋”的論斷，並將兩岸關係緊密嵌入“中國式現代化”與“第二個百年奮鬥目標”的恢弘敘事中。通過強調抗戰勝利80周年的歷史節點，喚醒兩岸共同的歷史記憶，構建“共享榮光”的民族認同。



“融合發展”與“反獨促統”的雙軌策略構成政策實踐的核心。一方面，持續釋放“同等待遇”的務實善意，通過便利往來、擴大交流、建設融合示範區等措施，深化兩岸經濟社會聯結，尤其注重吸引台灣青年與“首來族”，夯實和平統一的民意基礎。另一方面，寄語以堅定語氣強調“捍衛主權”、“打擊台獨分裂與外來干涉”，清晰劃出紅線。



“九二共識”的基石作用與面向未來的協商姿態在寄語中再次得到確認。宋濤重申在“一個中國原則和‘九二共識’”基礎上，願與台灣各界有識之士開展對話協商。這既是對島內認同一個中國原則力量的明確支持，也為未來可能的政治互動設置了不容模糊的前提條件。

