也門兩方勢力在東部省份激烈交火

也門南部局勢混亂。（資料圖） 中評社北京1月3日電／也門政府與南方過渡委員會雙方武裝力量2日在也門東部哈德拉毛省多地發生軍事衝突。也門政府及哈德拉毛省消息人士向新華社記者證實，也門政府軍隊已控制南方過渡委員會37旅位於哈德拉毛省的總部。



新華社報導，哈德拉毛省省長薩利姆·漢巴希2日在也門國家電視台宣佈，也門政府對該省的南方過渡委員會發起軍事行動。漢巴希說，該行動是為了收復哈德拉毛省的軍事設施，維護該省的安全與穩定。他強調，此次行動是“和平行動”，不應被視為“戰爭”或試圖升級局勢，而應被視為一項“預防性安全措施”。他表示，此前曾多次嘗試通過對話緩和緊張局勢，但均告失敗。



行動開始後，南方過渡委員會發言人穆罕默德·納基卜在社交媒體發文說，該委員會已經做好準備，將對也門政府發動的軍事行動予以嚴厲回擊。



2日早些時候衝突發生前，也門總統領導委員會主席阿里米任命漢巴希為哈德拉毛省“國家之盾”部隊總指揮。也門政府一名官員告訴新華社記者，也門“國家之盾”部隊數百輛車已從沙特阿拉伯邊境附近出發，參加這一行動。



南方過渡委員會消息人士也向記者證實，該委員會在哈德拉毛省的目標遭沙特空襲。這名駐紮在哈德拉毛省的南方過渡委員會的軍方人士說，位於該省的南方過渡委員會37旅基地當天遭到至少3次來自沙特戰機的空襲，有人員傷亡。此外，南方過渡委員會部隊與沙特支持的也門政府部隊在該省多地激烈交火。



另外，隸屬南方過渡委員會的衛星頻道AIC2日報導，當天沙特空襲擊中哈德拉毛省賽文機場附近一棟居民樓，造成一家7口死亡。