特斯拉電動車年銷量首次被比亞迪超越

比亞迪電動車年銷量首次超越特斯拉。 中評社北京1月3日電／美國電動汽車製造商特斯拉公司2日公佈的數據顯示，該公司2025年全球交付汽車163.6萬輛，同比下降約8.6%。這意味著特斯拉純電動汽車年銷量首次被中國汽車製造商比亞迪超越。



新華社報道，2025年，特斯拉共生產165.5萬輛純電動汽車，交付163.6萬輛，分別低於2024年的177.3萬輛和178.9萬輛。2025年9月，美國政府取消了此前鼓勵消費者購買電動汽車的稅收優惠政策，直接衝擊特斯拉銷量。2025年第四季度，特斯拉生產約43.4萬輛汽車，交付約41.8萬輛，低於2024年同期的45.9萬輛和49.6萬輛，交付量同比下降約16%。



比亞迪1日表示，2025年其全球電動汽車銷量達到226萬輛，同比增長28%。其中，越來越多的銷量來自中國以外的亞洲、歐洲和拉丁美洲市場。



美國媒體報道，特斯拉目前仍是美國最大電動汽車製造商，佔據美國電動汽車市場約一半的份額，其銷量下滑表明，美國電動汽車市場整體正在放緩。美國考克斯汽車諮詢公司數據顯示，2025年11月，美國所有品牌的電動車銷量同比暴跌超過40%。



行業分析人士預計，2026年美國電動汽車整體銷量將繼續低迷。