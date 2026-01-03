管碧玲軍演吃大餐挨轟　丈夫護妻稱“新常態”

中評社台北1月3日電／大陸日前發動突襲軍演，“海委會主委”管碧玲卻因在演習隔日出席餐敘遭到外界抨擊。對此，管碧玲的丈夫、前台南市副市長許陽明打破多年未公開發言的隱忍，公開發文力挺妻子，強調當時演習早已結束，歡送有功的“海巡英雄”餐敘合情合理；他更直言，面對大陸刻意“不宣布結束”的軍演新常態，台灣社會應有新的認知與準備，而非無釐頭謾罵。



中時新聞網報導，許陽明在臉書表示，過去他已遠離公務與政治多年，但近期警覺台灣危機感加深，身為“國民”有義務說出“家國”思慮；他指出，大陸在12月29日發動軍演，原定12月30日18時結束，當天下午大陸船艦也已陸續駛離，只是未依常態宣布“結束”。12月31日當天中午，“海委會”舉行擴大會議後的惜別餐敘，歡送服務46年的“海巡英雄”退伍與相關功臣歸建，此舉完全沒有問題。



許陽明痛批，部分政治人物與評論員混淆時序亂罵一通，並質疑，如果大陸未來軍演都刻意“不宣布結束”，企圖用模糊與曖昧的擾動來恫嚇台灣日常，難道相關單位與人員就從此不用吃飯、睡覺了嗎？他認為這種“沒有定義”的“不定型新常態”，正是大陸企圖擾亂台灣韌性的手段。



“怕熱就不要進廚房，恐懼火場就不要當救火員。”許陽明感嘆，管媽（管碧玲）面對新火場應對自如，他也感謝許多朋友仗義執言，他更呼籲，台灣面對大陸走鋼索式的進逼，應強化防衛準備，而非隨之起舞甚至反過來責怪防衛者挑釁，應共同守護“家國”。