總預算卡關　柯文哲批賴清德“偏執”

中評社台北1月3日電／針對總預算卡關，民眾黨前主席柯文哲今天表示，執政黨不要意氣用事，也說他昨天就講，全在賴清德一念之間，指賴清德偏執，“以前都可以解決，現在為什麼不行？”



中時新聞網報導，柯文哲南下嘉義與小草見面會，會前接受訪問，對於總預算卡關是否有與民眾黨主席黃國昌溝通？柯文哲說，過去“立法院”也不是沒有僵局，但每次都可以解決；他表示，昨天跟柯建銘說，3個黨的總召、副總召坐下來談，總是會喬出一個方法，“不要意氣用事”。



柯文哲說，每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡？所以他昨天就直接講，是賴清德一念之間，“怎麼這麼偏執”？以前都可以解決，現在就不行？也提到自己昨天跟柯建銘說，“你不是喬王？你以前都可以喬，怎麼現在不能喬？到底怎麼一回事。



柯文哲表示，民眾黨本來就是理性、務實、科學，他不喜歡台灣陷入藍綠兩極對抗的局面，問題要解決，政治的核心是執行力，但是政治的主體與根本是人民，雖然知道政黨吵吵鬧鬧要表演，但還是要把人民擺在第一位，這才是重點，明明就是這麼簡單的事，現在吵成這樣“讓人看不懂”。



民眾黨“立委”張啟楷也說，預算卡關去年就有成功解決方案，像去年為原住民禁伐補償條例、公糧收購提高僵持，明明“立法院”通過，“行政院”卻沒編，卡關一段時間，最後解決了，既然有成功案例，喊話“行政院長”卓榮泰、賴清德，“回到以前的民進黨，回到以前的老柯，該給地方的就趕快給！”，“行政院”重編或追加預算，就可以馬上討論。