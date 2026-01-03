是否該彈劾賴清德？街訪台北市民大曝心聲

中評社台北1月3日電／國民黨、民眾黨“立委”在“立法院”通過彈劾賴清德，並希望他可以進入到“立法院”來報告。另外在第一階段的線上連署，已經突破817萬。針對是否該彈劾賴清德？《高級酸新聞台》在台北市進行街訪時，有民眾表示會加入連署，連署彈劾只是大家出出氣。



中時新聞網報導，《高級酸新聞台》主持人2日在台北市進行街訪，問到如果要彈劾賴清德，這件事情妳怎麼看？一位婦人表示，“沒關係啦，是我們人民在做主，看看人民要怎麼選，看看彈劾他、還是不彈劾他都可以。看看人民的心聲，這樣就可以了”。



還有一位婦人被問到是否會加入連署彈劾賴清德？該婦人表示，“會，現在的法律、政治，都沒有在保護好人，都是在那邊做一些不好的事情，那些壞人都沒有得到什麼該有的懲罰，覺得比以前亂太多了，就滿肚子氣而已。連署彈劾只是大家出出氣，應該最後也是沒有結果，台灣人自己承受啦”。



一位女性民眾則被問到“對於彈劾賴清德，妳認為合理不合理呢？”，她表示，“他做得很好，為什麼要彈劾他”。主持人問，妳覺得賴清德在新的一年有需要跟在野黨和解，或是多一點溝通對話嗎？該女子表示，“也是需要”。



也有一位年輕人認為，“他們要彈劾，要先‘倒閣′啊，不然不會彈劾。所以現在提彈劾只是就不會過” 。



一位先生表示，“我覺得他（賴清德）做得不好，已經慢慢地走到那種獨裁的階段，我想不出他哪裡有政績”。至於彈劾賴清德這件事？該男子表示，“我很贊成啊”。主持人問，你覺得有辦法彈劾他嗎？該男子表示，“我覺得很困難，因為在‘憲政′的問題上面，是困難的。但是你不能不去做，你不去跨出那一步，你後面更沒有力量”。