美國突襲委內瑞拉抓獲馬杜羅　多國強烈譴責

委內瑞拉總統馬杜羅 中評社北京1月3日電／美國總統特朗普3日通過社交媒體發文說，美國成功對委內瑞拉實施大規模打擊，已抓獲委總統馬杜羅及其夫人並將他們帶離委內瑞拉。



新華社報導，特朗普說，此次行動與美國執法部門聯合進行。詳情稍後公佈。美國東部時間3日11時（北京時間4日零時）將在佛羅里達州海湖莊園舉行新聞發佈會。



稍早前，委內瑞拉政府發佈公告稱，馬杜羅已簽署法令，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態，號召全體人民“立即轉入武裝鬥爭”以擊敗帝國主義侵略。馬杜羅已下令在全國各州、市部署“綜合防禦指揮部”。



公告說，強烈譴責美國現政府對委內瑞拉領土和人民實施“極其嚴重的軍事侵略”。公告指出，此次軍事打擊針對的是委首都加拉加斯以及米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州的民用及軍事目標。



公告稱，美方此舉公然違反《聯合國憲章》，特別是涉及國家主權、法律平等及禁止使用武力的相關條款。委內瑞拉將嚴格根據《聯合國憲章》保留行使合法自衛的權利，並將向聯合國安理會等提出控訴。



哥倫比亞總統佩特羅在社交媒體上說，包括議會所在建築、加拉加斯中央城區以及埃爾阿蒂約機場在內的至少10處委內瑞拉目標遭到轟炸。位於卡蒂亞拉馬爾的山地軍營和伊格羅特直升機軍事基地等被摧毀。此外，加拉加斯南部區域斷電。



佩特羅說：“向全世界發出警報：委內瑞拉遭到襲擊！他們（美國）正在發射導彈進行轟炸。”佩特羅呼籲聯合國和美洲國家組織立即召開緊急會議應對這一局勢。

