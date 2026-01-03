美國多名國會議員反對或質疑政府對委軍事打擊

中評社北京1月3日電／美國多名國會議員3日公開反對或質疑特朗普政府對委內瑞拉發動軍事打擊。



新華社報導，美國國會參議院外交關係委員會民主黨成員布賴恩·沙茨3日在社交媒體上發文表示，美國“沒有任何重要國家利益”可以作為在委內瑞拉發動戰爭的借口，“我們早該學會別再陷入愚蠢的冒險了”。



亞利桑那州民主黨籍聯邦參議員魯賓·加列戈在社交媒體上發文說，“沒有任何理由與委內瑞拉開戰”，這場戰爭是“非法的”，“無論結果如何，我們發動對委內瑞拉的戰爭都是錯誤的”。



美國猶他州共和黨籍聯邦參議員邁克·李3日在社交媒體發文說，他期待瞭解“在沒有宣戰或授權使用武力的情況下，究竟有什麼憲法依據可以證明此次行動的合法性”。他隨後表示，美國國務卿魯比奧通過電話告訴他，馬杜羅已經被美方抓捕，將就刑事指控在美接受審判。魯比奧預計美方沒有進一步打擊委內瑞拉的計劃。



美國總統特朗普3日在社交媒體上說，美國“成功對委內瑞拉及其領導人馬杜羅發動了大規模打擊，馬杜羅及其夫人已被抓獲並被帶離該國”，此次行動與美國執法部門協同進行。



美國有線電視新聞網3日報導說，美國國會參議院軍事委員會事先未收到任何美國可能在委內瑞拉採取軍事行動的通知。