仇長根：賴元旦講話的政治意圖　五點觀察

仇長根（中評社資料圖） 中評社香港1月4日電（作者 仇長根）賴清德2026年元旦講話再次挑釁大陸，拋出所謂“大陸擴張野心”謬論，鼓噪“強化防衛韌性”，強調要增加“防費”，叫囂“抵抗”。即使大陸“正義使命-2025軍演”警告“台獨”，賴講話仍毫無收斂，相反更加囂張。國台辦發言人明確指出，賴講話充斥著敵意與惡意，再度兜售“台獨”分裂謬論，充分坐實其“和平破壞者”“危機製造者”“戰爭煽動者”的真面目。解析賴講話背後的政治圖謀，筆者認為有五點值得觀察：



一是，賴的講話本質上是討好美國。特朗普上臺一年來，在涉台問題上言語和行為謹慎，對台“戰略模糊”，“策略平衡”，並沒把賴清德放在眼裡。但要求台灣多買美國軍火，多交“保護費”，要台積電變“美積電”。賴刻意製造兩岸對立的言論，背後是其“倚美抗中”的“舔美、賣台”邏輯。面對美國新政府的巨大壓力，賴當局早已放棄了所謂“自主防衛”的偽裝，轉而以“量台灣之物力，結美國之歡心”的姿態，大肆向美輸送利益而乞求“保台”。賴力推1.25萬億元新臺幣“防務特別預算”，本質上就是向美國繳納“保護費”，而所謂打造“台灣之盾”“強化防衛”，是自欺欺人。



二是，賴推高兩岸兵凶戰危真實目的是舉債“賣台”。賴將台灣的安全綁在美國的“戰車上”，其行徑嚴重損害台灣民眾的切身利益，嚴重威脅到台海的和平穩定。台灣民眾應看清“台獨”意味著戰爭，軍購換不來安全，依附美國只會讓台灣陷入萬劫不復的境地，最終只會將台灣推向“兵凶戰危”的深淵。美國對台灣的所謂“支持”從來都是基於自身利益的交易。美政客不斷對台施壓，特朗普要台灣拿出GDP的10%防費，甚至威脅對台施壓提高“關稅”，而賴當局只能束手無策地被動迎合，將民眾的血汗錢源源不斷地輸送給美國軍工複合體，讓台灣淪為美國“以台制華”戰略的棋子和“提款機”。這種犧牲台灣民眾利益換取自身政治私利的行徑，正是“台獨”勢力最真實的面目。

