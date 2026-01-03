美國對委內瑞拉軍事威脅和打擊時間線

中評社北京1月3日電／新華社報導，美國總統特朗普美國東部時間3日凌晨證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅。



以下是自2025年8月7日以來美國對委內瑞拉進行軍事威脅和打擊的時間線：



——2025年8月7日，美方懸賞5000萬美元緝拿馬杜羅。這一金額相比此前翻番。美方宣稱其涉嫌通過犯罪組織向美國輸送毒品。



——2025年8月20日，據美國媒體報導，特朗普以“打擊拉美販毒集團”為由，在鄰近委內瑞拉的加勒比海水域部署一支兩棲艦隊。



——2025年9月2日，特朗普稱，美軍在南加勒比海襲擊一艘“從委內瑞拉出發的運毒船”，打死11人。



——2025年9月11日，馬杜羅宣佈啟動“獨立200計劃”，在全國284個“前線”地點部署軍隊、警察和民兵。



——2025年10月6日，《紐約時報》報導稱，美方已決定“關閉與委內瑞拉的所有外交接觸渠道”。



——2025年10月15日，特朗普說，他已授權美國中央情報局在委內瑞拉開展秘密行動，並聲稱五角大樓正考慮在委內瑞拉領土內發起“反毒”打擊。



——2025年10月26日，美軍導彈驅逐艦“格雷夫利”號停靠特立尼達和多巴哥（特多）首都西班牙港。特多與委內瑞拉隔帕里亞灣相望，海岸線間隔最近處僅約10公里。

