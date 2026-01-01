美媒鼓吹台灣安全對日關鍵 多位美專家反駁

《華爾街日報》發的第一島鏈示意圖被認為是對中國的包圍圈，美專家承認中方顯然想突破 中評社華盛頓1月3日電（記者 余東暉）美國《華爾街日報》日前發表文章，鼓吹台灣安全對日本安全和美日同盟至關重要，似乎在呼應日本首相高市早苗近期的涉台言論。這種論調引來美國多位戰略安全專家的反駁。他們指出，這篇報導具有誤導性，台灣是否落入中國大陸之手，對於美日安全並沒有那麼重要；美日因為這種誤導而介入才是危險的。



《華爾街日報》2025年12月28日發布文章：“看看中國（大陸）對台灣的攻擊為何會成為日本的問題”。文章宣稱，一旦發生衝突，台北的命運將迅速與美日安全同盟緊密相連。為了抵禦全面進攻，台北需要其主要防禦夥伴美國加入戰鬥。為了有效作戰，美軍又需要日本的支援。美國是否會直接介入衝突仍是未知數。



文章引用多幅地圖和示意圖，說明台灣在第一島鏈的位置對於日本的重要性。“如果中國（大陸）成功‘征服’台灣，將使北京能夠掌控該地區的重要水道，廣泛地在太平洋地區部署軍事力量，並更積極地推進其在海洋和領土方面的爭議性主張。”



文章稱，地理環境給日本帶來了特殊的挑戰。日本西南方向綿延著琉球群島，其邊界與台灣僅一河之隔。與那國島距離東京超過1200英里，卻距離台灣不到70英里。