亞洲週刊、海峽友誼集團聯合舉辦“2026大預測”思想派對

“亞洲週刊跨年思想派對—2026大預測”，1月3日下午在香港柴灣明報教育中心舉行。 亞洲週刊總編輯邱立本致開幕辭。 海峽友誼集團執行董事劉富誠致辭。 台灣陸委會前主委，美國哥倫比亞大學博士蘇起，講題：《“九二共識”的最新穿透力》（線上視頻）。 活動匯聚兩岸三地及國際頂尖學者、專家與業界領袖，吸引眾多對未來趨勢深感興趣的各界人士參與，現場氣氛熱烈，思想火花頻頻碰撞。 中評社香港1月3日電／由華文時事週刊《亞洲週刊》以及海峽友誼集團聯合舉辦的“亞洲週刊跨年思想派對—2026大預測”，1月3日下午在香港柴灣明報教育中心舉行。活動匯聚兩岸三地及國際頂尖學者、專家與業界領袖，吸引眾多對未來趨勢深感興趣的各界人士參與，現場氣氛熱烈，思想火花頻頻碰撞。



華人頭條香港站訊，本次派對由《亞洲週刊》總編輯邱立本主持，多位重量級嘉賓圍繞政治、經濟、科技、社會文化及國際關係等多元議題，分享了他們對2026年及未來走向的獨到見解與預測，為與會者帶來了一場豐富而深具啟發性的知識盛宴。



亞洲週刊總編輯邱立本致開幕辭時表示，此次派對的成功舉辦，離不開各方的積極響應。活動不僅吸引了來自深圳、廣州、台灣等地的嘉賓和觀眾，更匯聚了不同年齡層次的思想者，共同構建了一個多元包容的交流場域。為確保智慧的充分碰撞，活動環節設計巧妙，涵蓋了講者深度分享、開放式問答互動，以及別開生面的集體頭腦風暴，力求在多元聲音中，預見並塑造未來的歷史進程。



海峽友誼集團執行董事劉富誠致辭時，回顧並肯定了海峽友誼集團在宗親尋根、青少年文化交流、以及經貿合作等關鍵領域為推動兩岸融合所做的努力及取得的豐碩成果。強調為實現2026年兩岸交流再譜新篇的願景，海峽友誼集團將繼續致力於此，並呼籲各界共同關注並落實擴大台灣同胞免費辦證政策宣傳、優化兩岸旅遊接待與航線安排等具體措施，以期共創兩岸關係的美好未來。