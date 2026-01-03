劉富誠：發揮民間力量　搭建兩岸連心橋

海峽友誼集團執行董事劉富誠致辭。 中評社香港1月3日電／由《亞洲週刊》及海峽友誼集團聯合舉辦的“亞洲週刊跨年思想派對—2026大預測”1月3日下午在香港明報教育中心舉行。海峽友誼集團執行董事劉富誠在活動上致辭，就如何讓民間力量成為促進祖國統一和復興大業的堅實支撐，就兩岸交流仍有亟待破解的困擾等，提出幾項建議。



劉富誠表示，從上世紀八十年代初，海峽友誼集團響應時代號召，推動兩岸民間直接通商通航的“破冰”之舉；到為台灣民眾提供簽注、交通機票和船票、住宿、遊覽一條龍服務，累計服務近350萬台胞的點滴踐行。2025年，海峽友誼集團全年累計為31萬台灣旅客解決卡式台胞證辦理問題。



其中，自2025年7月1日“首來族”免費辦證的政策落地後，為53830名首次申領台胞證的同胞提供了辦證服務；在台北機場及多場展覽會和推廣會設立的服務櫃檯，現場免費提供旅遊咨詢服務達20萬人；同時承接台灣地區赴大陸旅遊、賽事、商務等各類交流團隊服務超6000人，並在大陸為台胞辦理電話卡、銀行卡等綜合便民配套服務累計超過1萬人。



劉富誠表示，兩岸融合的道路仍需深耕，如何讓民間力量成為促進祖國統一和復興大業的堅實支撐？海峽友誼集團將重點聚焦在以下三個領域：



第一，以宗親宗教文化為紐帶，築牢身份認同基石。在台灣，我們帶頭創建宗親會，修宗祠、建廟宇，幫助失散數百年的兩岸宗親重新續上血脈親情。這些年，海峽友誼集團組織了無數場進香團，包括媽祖、廣澤尊王等信仰的信眾回閩祭祖。那種發自內心的契合，早已超越了所有的隔閡。正如近年來兩岸宗親續緣交流日趨熱絡，馬英九先生多次率台灣青年赴大陸尋根祭祖，讓更多同胞在血脈溯源中深化認同，這正是宗親文化的強大凝聚力。

