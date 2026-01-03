美軍3小時突襲委內瑞拉　究竟發生了什麼？

中評社北京1月3日電／美國總統特朗普當地時間3日凌晨稱，美軍對委內瑞拉實施大規模軍事打擊，抓獲委總統馬杜羅及其夫人並將他們帶離委內瑞拉。



新華社報導，從當地時間3日凌晨2時左右委首都加拉加斯上空傳出爆炸聲，到特朗普聲稱抓獲馬杜羅，美軍大約3個小時的軍事行動中究竟發生了什麼？美軍行動如何謀劃和展開？美國悍然入侵他國並抓捕他國元首有怎樣的惡劣影響？委內瑞拉局勢會陷入失控嗎？



大約3小時的行動中發生了什麼



加拉加斯時間3日凌晨2時許，新華社駐加拉加斯記者田睿聽到加拉加斯上空傳來兩聲巨響，大約15分鐘後又傳出第三聲巨響。



加拉加斯時間3時05分許，哥倫比亞總統佩特羅在社交媒體發文說，加拉加斯正遭受導彈轟炸，呼籲美洲國家組織和聯合國立即召開緊急會議。



在隨後一小時內：



委政府發表聲明，譴責美國對委“軍事侵略”，並宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。



美國記者援引匿名美國官員的話說，總統特朗普下令對包括軍事設施在內的多個委內瑞拉境內目標發動襲擊。



美國東部時間4時21分許（加拉加斯時間5時21分），特朗普在社交媒體發文稱，美國對委內瑞拉實施大規模軍事打擊，已抓獲委總統馬杜羅及夫人並將他們帶離委內瑞拉。

