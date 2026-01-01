快評：美日專家戳破“保台”迷思　該醒了！

中評社快評/美國《華爾街日報》日前發表文章，鼓吹台灣安全對日本安全和美日同盟至關重要，似乎在呼應日本首相高市早苗近期的涉台言論。這種論調引來美國多位戰略安全專家的反駁。他們指出，這篇報導具有誤導性，台灣是否落入中國大陸之手，對於美日安全並沒有那麼重要；美日因為這種誤導而介入才是危險的。



美國戰略安全專家的反駁，直指一個殘酷現實：美日既無意願，更無能力為台灣與中國大陸開戰，盲目介入只會將世界拖入災難深淵。



卡內基基金會高級研究員沃瑟姆一針見血地指出，報導將極具爭議的議題包裝成“既定事實”，其核心邏輯——所謂“中國控制台灣將主宰地區航道與軍事格局”——既非事實，也非學界共識。美國智庫“國防優先”亞洲項目主任金來爾更是辛辣諷刺：台灣對美國或日本“絕非生死攸關的利益”，報導甚至刻意回避了台灣曾為日本殖民地的歷史傷疤。



軍事介入的可行性更是一廂情願的幻夢：金來爾犀利揭示報導對CSIS兵棋推演關鍵結論的刻意忽視：在所有模擬中，美軍前沿部署的兩艘航母均在開戰首周即被摧毀。若衝突延長，面對中國230倍於美國的造船能力，美方損失將不可承受。他尖銳質疑：從關島、沖繩發起的行動，其基地自身生存都岌岌可危，遑論作為攻台跳板。卡弗雷教授依據五角大樓報告補充道，解放軍當前已能“嚴重挑戰”2000海裡內的美軍，台灣在此範圍內並非決定性因素。



台灣問題涉及中國核心利益與民族情感，最終要由兩岸中國人自己解決。

