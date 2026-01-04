特朗普披露馬杜羅被抓細節　美將管理委內瑞拉

中評社香港1月4日電／美國總統特朗普3日上午在佛羅里達州海湖莊園舉行新聞發佈會，說美軍前一晚突襲委內瑞拉首都加拉加斯、抓走委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人，稱美國將“管理”委內瑞拉直至實施“安全”過渡。



新華社報導，特朗普說，美軍2日晚至3日凌晨動用包括“陸海空”三軍在內的軍事力量，出動直升機、飛機，突襲加拉加斯市一座“戒備森嚴的軍事堡壘”，抓走馬杜羅夫婦。行動中，美軍沒有一人死亡，也沒有損失一件軍事裝備。



美軍參謀長聯席會議主席凱恩在新聞發佈會上介紹，行動持續大約2小時20分鐘，涉及150多架飛行器，其中一架飛行器被擊中，但仍可飛行。



稍早時候，特朗普在社交媒體上發佈馬杜羅戴手銬、雙眼被矇住的照片，稱他現在人在美國軍艦“硫磺島”號上。特朗普在發佈會上說，馬杜羅夫婦將被送往紐約，面臨美國司法審判。美方指控他們對美國“發動致命的毒品恐怖主義活動”。



特朗普表示，如有必要，美國將對委內瑞拉發動“規模更大”的“第二波”打擊，但目前看可能不需要。



特朗普說，美國將“管理”委內瑞拉直到“能夠進行安全、妥善和明智的過渡”，並稱美國不想讓其他方面介入。在回答美軍是否會在委內瑞拉部署的提問時，他說，美國“不怕”派出地面部隊。



他說，美國將組建一個工作組“管理”委內瑞拉，國務卿魯比奧將負責具體事宜。特朗普同時對委內瑞拉反對派要員瑪麗亞·科麗娜·馬查多是否有能力管理國家表示質疑，說委內瑞拉民眾既不支持也不尊重她。



特朗普稱，美國大型石油企業將進入委內瑞拉，投資數以十億計美元，維修嚴重破敗的石油基礎設施，並開始創造收益。他同時說，美國對委內瑞拉的石油禁運仍完全有效。



當天早些時候，美國突襲委內瑞拉並抓走馬杜羅夫婦的消息傳出後，多國政府、政要和地區組織紛紛譴責美國對委內瑞拉的軍事行動，並呼籲遵守《聯合國憲章》。



自去年8月以來，美國以打擊“毒品恐怖主義”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域進行大規模軍事部署，並於11月宣佈發起“南方之矛”軍事行動。特朗普多次威脅，將把針對委內瑞拉“販毒集團”的打擊行動從海上擴大到陸地，美軍將“很快”展開地面行動。12月16日，特朗普將委內瑞拉政府列為

“外國恐怖組織”，並下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖。馬杜羅政府指責美國意圖在委進行政權更迭，並在拉美搞軍事擴張。