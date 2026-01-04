分析：美國為何試圖推翻馬杜羅政府

委內瑞拉總統馬杜羅 中評社香港1月4日電／美國總統特朗普自2025年1月重返白宮後，接連進行多項政策宣示：“奪回”巴拿馬運河，“必須得到”格陵蘭島，把加拿大變成美國第51個州，將西半球列為美國國家安全的關鍵優先事項。在特朗普政府的戰略構想中，美國要鞏固和擴大“在西半球的主導權”，委內瑞拉是重要切入口。



新華社今天文章分析指出，首先，從軍事地理來看，委內瑞拉地處加勒比海與南美大陸，臨近美國戰略海域。美國在加勒比海已部署大量海軍力量，並可從位於波多黎各等地的基地快速進行海空打擊與支援。美國在委內瑞拉周邊海域具備較強的偵察和遠程打擊能力，可對委實施海上打擊和特種行動。如果在委內瑞拉實現政權更迭，委內瑞拉有可能成為美國的“軍事影響點”，便於對加勒比地區和南美腹地進行艦載、空中和情報行動，同時美國可借此在該地區打造較為穩定的“緩衝帶”。



其次，自然資源是重要誘因。委內瑞拉石油、天然氣和礦產資源非常豐富。特朗普在第一個總統任期內曾試圖推翻馬杜羅政府。分析人士認為，特朗普再次上台後，以打擊“毒品恐怖主義”為由試圖推翻馬杜羅政府，旨在扶植親美政權，掌控或重新佈局委內瑞拉能源和關鍵礦產等資源。



特朗普3日在記者會上對此幾乎直言不諱，宣佈要“接管”委內瑞拉，讓美國石油公司大舉進軍委內瑞拉並投資委能源基礎設施，還公然聲稱：“我

們將從（委內瑞拉）地下開採出大量的財富，這些財富將歸委內瑞拉人民以及曾經在委內瑞拉的外國人所有。這些財富也將以賠償這個國家給我們造成損失的形式流向美國。”



再次，委長期遭到美國孤立和制裁，深陷經濟危機與民生困境。不滿馬杜羅的軍隊內部派系、備受挫折的反對派等都可能被美國利用，以較小代價撬動委政權更迭。特朗普政府也將對委行動冠以“打擊毒品恐怖主義”“遏制向美輸送毒品”等名義，對外包裝為安全或執法行動。



最後，在特朗普政府看來，要實現“西半球優先”，美國必須控制或對抗拉美地區的潛在反美力量。選擇委內瑞拉作為突破口，美方意在產生震盪效應，對拉美其他國家產生戰略威懾，進而擴張美國在拉美影響力和戰略空間。