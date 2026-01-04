柯文哲大復活？鈕則勳分析其背後4大策略

中評社台北1月4日電／台灣民眾黨前主席柯文哲昨天赴嘉義市，宣布擔任黨籍“立委”張啟楷參選嘉義市長的“競選總幹事”，他將在嘉義Long Stay。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，種種舉動突顯柯P正朝“大復活”目標邁進，也可達到4個策略上的目標。



據《中時新聞網》報導，鈕則勳昨在臉書表示，柯文哲先是拜會國民黨團與民進黨總召柯建銘，如今又在嘉義市幫黨籍提名嘉義市長候選人的張啟楷助選時，宣布要當擔任其競選總幹事，並在嘉義Long Stay；鈕說種種舉動都顯示哲對政治未曾忘情外，更突顯正朝“大復活”的目標邁進，畢竟透過這些相關動作，他至少可達到4個策略上的目標。



1、藉由柯的能量加溫，增加在藍白合談判過程中民眾黨的籌碼，在談判中底氣大增，並減少藍軍忽悠白營，甚至要拿出更多資源交換的可能；



2、藉由傳達柯P也和柯建銘進行“雙柯會”的訊息，進一步制衡國民黨，讓國民黨覺得柯仍有其他選項，以利白營在談判中的拉高開價。



3、過議題造勢，並藉由媒體與社群傳輸，可以吊高小草與白營支持者對柯P大復活的期待，同時進行議題設定並強化鞏固基本盤。強化年底選舉的自主性，穩住縣市長選舉態勢並擴張縣市議員席位；



4、柯說要在南部long stay ，展現為民眾黨在南部開疆闢土的企圖心，並補強自身南部選票不足的弱勢點，更有劍指2028參選“總統”的可能。