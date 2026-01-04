清華大學台生冬令營舉辦　以學術促兩岸互動

“2025清華大學台生冬令營”在清華大學正式開啟（主辦方供圖） 中評社北京1月4日電/12月26日，由清華大學主辦，清華大學兩岸發展研究院、中關村上市公司協會承辦的“2025清華大學台生冬令營”在清華大學正式開啟。本次活動時間為2025年12月25日至2026年1月3日，吸引了來自台灣知名高校的25名青年學子及清華大學在讀學生交流互動。



開營儀式上，清華大學港澳台辦公室顧問李宇紅在致辭中表示，清華大學始終將促進兩岸青年交流融合納入發展布局，港澳台辦公室致力於搭建多元交流平台，為台灣學子提供學術支持與良好氛圍。本次冬令營是清華大學深化兩岸交流成果、推動青年互動的重要實踐，希望台灣學子把握機會，感知大陸活力、增進彼此信任，在實現個人價值的同時，為兩岸關係和平發展與融合發展貢獻力量。



清華大學兩岸發展研究院常務副院長王治強在致辭中表示，兩岸院長期深耕兩岸交流領域，打造了暑期台生夏令營、京台人才發展論壇、兩岸青年職業經驗分享會等深受兩岸青年喜愛的交流項目。他期待本次活動能成為連接兩岸青年友誼與夢想的紐帶，也希望台灣學子通過此次活動開闊視野，豐富閱歷，收穫成長與友誼，留下難忘的記憶。



清華大學兩岸發展研究院院長助理、辦公室主任張征征主持儀式，他表示，青年是民族的未來，更是推動兩岸關係和平發展的中堅力量，此次冬令營在充分調研台灣學子需求的基礎上，精心設計了多維度行程，並首次邀請校內在讀台籍同學和大陸同學共同參與，讓兩岸高校青年在朝夕相處中增進瞭解、在互學互鑒中共同成長。



東京奧運會冠軍、清華大學社科學院研究生楊倩代表去年大陸高校師生訪問團的成員發言。她結合赴台交流經歷，追溯了兩岸深厚的文化淵源，講述了從兩岸故宮特展到林海音、梁實秋等文化名人跨越海峽的情緣。同時，她還介紹了北京作為雙奧之城的特色以及清華的體育傳統，期待同學們以冬令營為契機感受清華大學的魅力，見證大陸發展的活力，為兩岸融合發展注入青春力量。



台灣學生代表李同學在發言中分享了她來京參加夏令營的難忘經歷，認為對於有著相同文化基因的台灣同學，北京讓他們感到既熟悉又新鮮，是一座兼具歷史底蘊與現代科技魅力的城市。她表示再次參加冬令營，希望能感受到不同季節中的北京，並能與兩岸夥伴在交流中理解不同的成長背景與思考方式，建立真摯而長久的友誼。

