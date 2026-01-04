美軍披露馬杜羅被抓全過程

美國總統特朗普在美國東部時間2日22時46分下達突襲命令（資料圖片） 中評社香港1月4日電／美軍參謀長聯席會議主席凱恩3日披露美軍抓走委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人並將他們帶離委內瑞拉的全過程，稱美國總統特朗普在美國東部時間2日22時46分下達突襲命令，行動涉及150多架飛機，馬杜羅夫婦在美東時間3日3時29分被帶至美軍軍艦。



凱恩在佛羅里達州海湖莊園舉行的新聞發佈會上說，這次代號為“絕對決心”的行動隱秘、精準。經過情報團隊數月的“努力”，美方鎖定馬杜羅行蹤，掌握其如何移動、居住地點、出行路線、飲食習慣、著裝偏好以及飼養的寵物等信息。“我們在觀察，我們在等待，我們在準備，我們保持耐心和專業。”



新華社報導，凱恩表示，去年12月初，美軍突襲部隊已進入待命狀態，等待一系列條件同時成熟，包括最大程度確保襲擊突然性，同時將對被起訴人員的身體傷害降到最低，以便“將其帶回受審”。2日晚上，天氣轉晴，這個時機終於到來。特朗普總統於美東時間2日22時46分下達命令，超過150架飛機從美軍西半球海上和陸地20個基地起飛，包括轟炸機、戰鬥機、偵察機、旋翼機等。執行抓馬杜羅任務的直升機在飛行過程中，以約100英尺（約30米）的高度貼著海面飛行。



凱恩表示，在突襲部隊接近委內瑞拉海岸時，美軍同步啟動了多層作戰支援，包括太空通信、網絡通信以及其他跨部門協同機制。在接近加拉加斯時，美軍發動打擊，瓦解了委內瑞拉的防空系統，以確保直升機安全進入目標區域。當突襲部隊越過委方最後一個高地掩護點時，他們確認“完全保持了行動的突然性”。美東時間3日1時01分（加拉加斯當地時間2時01分），突襲部隊抵達馬杜羅住所，“迅速、精準、有序地向目標推進，並對該區域實施隔離，以確保地面部隊的安全，同時抓捕被起訴人員”。



凱恩表示，進入目標區域時，突襲部隊直升機遭到火力攻擊，“他們以壓倒性的火力進行了還擊。我們的一架飛機被擊中，但仍可飛行”。凱恩聲稱馬杜羅夫婦放棄抵抗，被突襲部隊控制，帶上直升機，在美軍戰鬥機和無人機掩護下撤離。撤離過程中，美軍與委方多次交火。最終，直升機於美東時間3日3時29分返回海上出發基地。