卓榮泰下令禁播新節目　陳水扁嚇壞道歉

中評社台北1月4日電／陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊“阿扁來了！”，並強調節目將於本週日登場，內容主打“從國家的高度洞察世局”，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。



據《中時新聞網》報導，節目2日釋出的介紹指出，《“總統”鏡來講》主打由卸任“元首”親自主持，定位與高度皆屬前所未見。由陳水扁以“總統視角”切入，透過一對一的深度訪談，直探政治領袖決策背後的核心思維。節目強調不走口水對立或政治攻防路線，而是以親歷者的第一手敘事，回顧過往關鍵抉擇，對照當前政治現況，並延伸至社會深層的反思。



不過，相關動向已引起矯正機關關切。台中監獄表示，已正式函文告誡陳水扁，務必遵守保外醫治相關規定，並將持續掌握、瞭解相關情事，後續將依規定續行辦理。



就在外界關注節目是否如期播出之際，陳水扁4日再度於臉書發文，語帶無奈指出《“總統”鏡來講》恐生變數。他以〈卓院長下令，阿扁不來了〉為題表示，原定1月4日首播的節目，儘管已獲通訊傳播委員會（NCC）放行線上播出，但經矯正署林姓署長來電轉述，稱“行政院長”卓榮泰指示，不得播出，否則將“抓阿扁回籠”，使節目被迫喊卡。