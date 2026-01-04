】 【打 印】 
委內瑞拉副總統羅德里格斯被令擔任代理總統
http://www.CRNTT.com   2026-01-04 11:00:15


　　中評社香港1月4日電／委內瑞拉最高法院3日命令副總統羅德里格斯擔任代理總統。

　　新華社報導，委內瑞拉最高法院裁定，羅德里格斯以代理身份承擔並行使總統職位固有的所有職權，以保證國家行政連續性以及國家的全面防禦。

　　委內瑞拉憲法規定，如果總統“絕對缺席”，權力將移交給執行副總統，並在30天內舉行大選。委內瑞拉最高法院未宣布總統馬杜羅“絕對缺席”。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：