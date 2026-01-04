委內瑞拉副總統羅德里格斯被令擔任代理總統

中評社香港1月4日電／委內瑞拉最高法院3日命令副總統羅德里格斯擔任代理總統。



新華社報導，委內瑞拉最高法院裁定，羅德里格斯以代理身份承擔並行使總統職位固有的所有職權，以保證國家行政連續性以及國家的全面防禦。



委內瑞拉憲法規定，如果總統“絕對缺席”，權力將移交給執行副總統，並在30天內舉行大選。委內瑞拉最高法院未宣布總統馬杜羅“絕對缺席”。