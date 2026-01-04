美國民主黨人指責特朗普政府就對委政策撒謊

中評社香港1月4日電／美國多名民主黨籍國會議員3日指責特朗普政府在之前關於委內瑞拉的機密簡報中對國會撒謊，說國務卿魯比奧和國防部長赫格塞思曾告訴國會議員，推翻委內瑞拉政府並非他們的目標。



參議院外交關係委員會高級委員珍妮·沙欣發表聲明說，總統特朗普及其內閣成員先前向國會匯報時一再否認有任何在委內瑞拉進行政權更迭的意圖，使得國會對特朗普政府對委“長期戰略”一無所知，特朗普政府“不斷誤導”美國民眾和國會議員。她說，美軍行動有可能加劇該地區的不安全局勢，並敦促特朗普政府就這一事件盡快向國會通報。



新華社報導，新澤西州聯邦參議員安迪·金在社交媒體發文說，幾周前，魯比奧和赫格塞思看著每一位參議員的眼睛，信誓旦旦地說對委政策與政權更迭無關。“現在看來，他們顯然是在公然欺騙國會。特朗普拒絕遵守憲法規定的武裝衝突審批程序。”



眾議院軍事委員會成員賈森·克羅在社交媒體上說，“特朗普政府在委內瑞拉問題上屢次對美國國會和人民撒謊”，特朗普已對美國的聲譽造成“無法估量的損害”。



參議院撥款委員會國防小組委員會高級委員克里斯·孔斯發表聲明說，特朗普在委內瑞拉的行動“混亂且可能非法”。政府高級官員最近向國會作簡報時聲稱他們的重點是打擊毒品走私，而不是政權更迭。“這顯然是謊言，而且通過軍事行動抓捕並推翻總統也屬於戰爭行為，必須經國會授權”，特朗普政府不僅沒有尋求國會批准，甚至在襲擊結束後才通知國會兩黨議員。



美國3日凌晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都加拉加斯並抓走總統馬杜羅及其妻子。特朗普當天稱，美國將“管理”委內瑞拉直至實施“安全”過渡。