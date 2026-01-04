國際社會譴責美國打擊委內瑞拉嚴重違反國際法

中評社香港1月4日電／美國3日凌晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都加拉加斯並抓走委總統馬杜羅及其夫人。美國總統特朗普稱，美國將“管理”委內瑞拉直至實施“安全”過渡。多個國家和國際組織對此表示強烈譴責。



聯合國人權事務高級專員辦事處3日在社交媒體上發文說，聯合國人權事務高級專員沃爾克·圖爾克對美國干預委內瑞拉感到震驚，他敦促各方保持克制，充分尊重《聯合國憲章》和國際人權法。



非洲聯盟（非盟）3日發佈聲明說，非盟正在關注委內瑞拉局勢，對該國近期發生的事件深感憂慮。非盟強調，委內瑞拉內部問題唯有通過委內瑞拉人民的政治對話才能得到妥善解決，並呼籲各方尊重國際法。



新華社報導，巴西外交部3日發佈聲明說，巴西總統盧拉重申此前立場，譴責美國襲擊委內瑞拉並抓捕馬杜羅及其妻子的行為。



巴西執政黨勞工黨同日發佈聲明說，美國對委內瑞拉採取的行動可以被定性為對馬杜羅及其夫人的“綁架”。這次行動具有“政治和經濟動機”，並“對地區穩定構成嚴重威脅”，構成21世紀以來南美洲遭受的最嚴重侵略事件。



俄羅斯外交部3日在社交媒體發佈消息說，俄外長拉夫羅夫當天與白俄羅斯外長雷任科夫通電話，雙方一致強烈譴責美國侵略委內瑞拉，強調必須立即釋放馬杜羅及其夫人，讓他們返回祖國。兩國外長還說，必須盡快創造條件，通過符合國際法的對話解決委內瑞拉問題。



白俄羅斯外交部3日發佈信息說，在白方倡議下，雷任科夫和委內瑞拉外長希爾舉行電話會談。雷任科夫表示支持委內瑞拉政府在主權問題上的立場，維護委內瑞拉合法選舉產生的政府。